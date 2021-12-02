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Лавров пообещал скоро направить НАТО предложения по гарантиям безопасности

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона в ближайшее время сформулирует и направит странам НАТО предложения по обеспечению юридически обязывающих гарантий безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы хотим, чтобы договоренности, о которых упомянул президент, и которых мы будем добиваться, обязательно имели правовой, юридически обязывающий характер. В ближайшее время мы сформулируем соответствующие конкретные предложения нашим западным коллегам и будем рассчитывать на серьезное к ним отношение", - сказал министр.

В Москве будут наблюдать, насколько серьезно Запад настроен на деэскалацию и как относится к российскому предложению о гарантиях безопасности, предупредил глава МИД.

"По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезны, и сейчас мы кладем их на бумагу, - продолжил он. - Все дело в том, насколько серьезно к этому отнесется западное сообщество, насколько искренне они заинтересованы в деэскалации и в прекращении односторонних попыток односторонне наращивать свои преимущества, в том числе в виде военной инфраструктуры, вооруженных сил".

Президент Владимир Путин 1 декабря предложил начать предметное обсуждение возможности выработать конкретные юридические и долгосрочные договоренности, которые исключат продвижение НАТО на восток и размещение вооружений у границ России.

"Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации на наших границах, НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов", - отметил также Лавров.

По его словам, Россия предложила НАТО конкретные меры по этим вопросам.

"Военные потенциалы в восточной Европе, в том числе вблизи российских границ, активно наращиваются, одновременно мы слышим сотрясающие воздух заявления в наш адрес, и все это неизбежно сказывается на деятельности ОБСЕ".

Сергей Лавров МИД НАТО США Владимир Путин

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