В Совфеде допустили рассмотрение Москвой просьбы ДНР о помощи в случае агрессии Киева

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия может рассмотреть обращение ДНР о помощи, если оно поступит в случае применения силы Киевом против Донбасса и при угрозе жизни людей, но надеется, что до этого не дойдет.

"Мы можем рассмотреть вопрос в случае прямого обращения и в случае, если там будет угроза жизням людей", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг.

Так он прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что он не исключает обращения за помощью к РФ в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе.

При этом Джабаров подчеркнул, что надеется на мирное урегулирования обострения вокруг Донбасса.

"Полмиллиона граждан Донбасса стали гражданами России, россиянами. Конечно, мы не можем бросить в беде соотечественников", - сенатор.

"Но я надеюсь, что до этого не дойдет, что все-таки гаранты Минских соглашений - и Германия, и Франция - угомонят этот режим Зеленского, который, честно говоря, находится в таком положении, что готов на любую провокацию, либо втягивание России в какой-то вооруженный конфликт. Надеюсь, до этого не дойдет и можно будет этот вопрос решать все-таки мирным путем", - добавил Джабаров.

Он призвал подождать и посмотреть за развитием событий.

"А глава ДНР имеет право обратиться к той стране, к которой считает нужным, и которая, по его мнению, может ему помочь", - считает сенатор.

"Для нас Донецк - это не чужая земля, это русская земля. Не российская, а именно русская земля, там живут представители русского мира, которые нам не чужие", - заявил Джабаров.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что ДНР в случае реализации Киевом в Донбассе силового сценария будет действовать по ситуации, но не исключил обращения к Москве за помощью.

В эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг на вопрос телеведущего, будет ли ДНР обращаться к Москве в случае полномасштабного силового сценария, Пушилин сказал: "Мы будем действовать исходя из ситуации". "Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина все больше привлекает внешние силы - мы это прекрасно видим - количество учений с США и странами НАТО в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, а в планах на следующий год еще более серьезное увеличение (числа учений). Придется тяжело. Но в любом случае мы будем действовать по ситуации", - сказал Пушилин.

На уточняющий вопрос, не исключает ли он, что придется обратиться за помощью к Москве, Пушилин сказал: "Не исключаю".