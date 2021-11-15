Сертификаты ДНР и ЛНР о происхождении товаров будут действительны в РФ

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же документом правительство должно обеспечить "допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц".

Правительству также поручено определить пункты пропуска через границу РФ, через которые указанные товары будут перемещаться.

Как говорится в документе, указ принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".