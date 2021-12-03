Пять случаев заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Нью-Йорке
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".
"Пять случаев заражения вариантом "омикрон" подтверждено в штате Нью-Йорк", - сообщила Хокул в своем твиттере.
Она отметила, что это не повод для тревоги.
New York State has confirmed five cases of the omicron variant.— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 2, 2021
Let me be clear: This is not cause for alarm. We knew this variant was coming and we have the tools to stop the spread.
Get your vaccine. Get your booster. Wear your mask.
"Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску", - написала Хокул.
Нью-Йорк в настоящее время является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19.
Ранее об обнаружении "омикрона" сообщили Калифорния, Миннесота и Колорадо. Тем временем местные СМИ сообщают, что в штате за минувшие сутки зарегистрировано 11 тыс. 300 случаев COVID-19. Это самое большое число с января. Отмечается также, что число госпитализаций выросло на 1 тыс. за месяц и достигло в среду 3 тыс. 93.