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Пять случаев заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Нью-Йорке

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

"Пять случаев заражения вариантом "омикрон" подтверждено в штате Нью-Йорк", - сообщила Хокул в своем твиттере.

Она отметила, что это не повод для тревоги.

"Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску", - написала Хокул.

Нью-Йорк в настоящее время является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19.

Ранее об обнаружении "омикрона" сообщили Калифорния, Миннесота и Колорадо. Тем временем местные СМИ сообщают, что в штате за минувшие сутки зарегистрировано 11 тыс. 300 случаев COVID-19. Это самое большое число с января. Отмечается также, что число госпитализаций выросло на 1 тыс. за месяц и достигло в среду 3 тыс. 93.

Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Нью-Йорк Кэти Хокул омикрон коронавирус

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