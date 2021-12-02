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Байден объявил о новом плане противодействия коронавирусу

Ужесточения ограничительных мер не планируется

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу.

По его словам, новые меры в частности предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации, среди тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать вакцину, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрены пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату. При этом, прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

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Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, совместный ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей. Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения - так они должны будут пройти тестирование за день до планируемого выезда в США вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не потребуется.

В то же время обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлено до 18 марта.

Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "омикрон".

Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Джо Байден Коронавирус COVID-19

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