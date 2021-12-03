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Первый случай нового штамма "омикрон" зарегистрировали на Гавайях

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Гавайи сообщили об обнаружении первого случая заражения новым вариантом коронавируса "омикрон".

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Департамент здравоохранения Гавайев сообщил, что "омикрон" был обнаружен у жителя острова Оаху после того, как он сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что заразившийся уже болел COVID-19, и он не был вакцинирован. Также заболевший не совершал поездок, что, по мнению департамента здравоохранения, свидетельствует о том, что в штате есть и другие пока еще необнаруженные случаи "омикрона".

"Это не повод для паники, но это повод для беспокойства. Это напоминание о том, что пандемия продолжается. Нам нужно защитить себя, сделав прививку, надев маски, дистанцируясь, насколько это возможно, и избегая больших скоплений людей", - говорится в заявлении директора по здравоохранению Гавайев Элизабет Чар.

В понедельник США ввели ограничения на поездки в отношении восьми южноафриканских стран. Однако американские чиновники в сфере здравоохранения признали, что "омикрон" "неизбежно" вскоре попадет в США.

Ранее об обнаруженных случаях заражения новым вариантом коронавируса сообщили четыре штата - Калифорния, Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк.

Гавайи коронавирус омикрон

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