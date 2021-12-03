В Малайзии выявили первый в стране случай заражения штаммом "омикрон"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Малайзии в пятницу объявили об обнаружении первого в стране случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщает агентство Associated Press.

Новый штамм коронавируса выявили у 19-летней иностранной студентки, которая в ноябре приехала в Малайзию после посещения своей семьи в ЮАР.

Взятый у нее 19 ноября по прибытии в Малайзию тест дал положительный результат на COVID-19, позже выяснилось, что это "омикрон". Девушка после возвращения отправилась на карантин в университетское общежитие, вместе с ней на изоляцию были отправлены еще четыре человека.

Отмечается, что студентка была полностью вакцинирована от коронавируса, у нее не было никаких симптомов.

Ранее власти Малайзии, как и многих стран, ранее ввели ограничения из-за распространения нового штамма, в частности, запретили въезд из восьми африканских стран.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.