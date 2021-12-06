В Латвии выявлены два случая "омикрон"-штамма COVID-19

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Латвии у двух человек обнаружен "омикрон"-штамм коронавируса, сообщает в понедельник агентство BNS.

Случаи заражения были выявлены в воскресенье, 5 декабря. Образцы слюны были сданы в субботу людьми, прибывшими в аэропорт "Рига".

Во время первоначального тестирования было обнаружено, что образцы не соответствуют "дельта"-штамму, и было проведено секвенирование.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) проинформирован о полученных результатах.

Дальнейшее исследование образцов будет проводиться в соответствии с алгоритмом, установленным ЦПКЗ и Национальной референтной лабораторией.

Впервые "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Всего "омикрон" был обнаружен не менее чем в 40 странах мира.