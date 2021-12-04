Байден настроен на долгий разговор с Путиным об Украине

Комментируя слова президента РФ, американский лидер заявил, что "не приемлет ничьих красных линий"

Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассчитывает в течение длительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден журналистам.

Отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", президент США сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Путин 30 ноября на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Байдена и Путина должен пройти "в самом ближайшем будущем". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры в формате видеоконференции могут состояться 7 декабря, но точная дата еще не согласована. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждает, что дата и время переговоров Путина и Байдена уже известны, но не будут объявлены до окончательного согласования.

В Белом доме заявили, что Байден на переговорах с Путиным сосредоточится на теме Украины.