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Bloomberg сообщил, что Украина купила у Турции больше дронов, чем было объявлено

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Украина приобрела у турецкой компании "Байкар Макина" значительно больше ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 ("Байрактар"), чем об этом было объявлено, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

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По данным собеседников агентства, турецкая компания продала Киеву с 2019 года "десятки" дронов. Более того, заказ еще минимум на 20 беспилотников в настоящее время выполняется, добавили источники.

Представители "Байкар Макина" и правительства Турции отказались назвать Bloomberg количество проданных Киеву дронов.

Кроме того, собеседник агентства в турецком правительстве утверждает, что Турция и Украина обсуждают совместное производство ракет-носителей, аналогичных советско-украинской "Зенит-2". По данным Bloomberg, это поможет Турции в разработке баллистических ракет, хотя источник агентства отвергает подобные намерения Анкары.

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Украинская сторона назвала применение вынужденным, подчеркнув, что был нанесен только один удар по гаубице противника в ответ на обстрелы позиций украинских военных.

"Bayraktar ТВ2" ("Байрактар") - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработан и производится компанией "Байкар Макина".

Украина Турция Донбасс Bayraktar ТВ2 Байрактар Байкар Макина

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