Bloomberg сообщил, что Украина купила у Турции больше дронов, чем было объявлено

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Украина приобрела у турецкой компании "Байкар Макина" значительно больше ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 ("Байрактар"), чем об этом было объявлено, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников агентства, турецкая компания продала Киеву с 2019 года "десятки" дронов. Более того, заказ еще минимум на 20 беспилотников в настоящее время выполняется, добавили источники.

Представители "Байкар Макина" и правительства Турции отказались назвать Bloomberg количество проданных Киеву дронов.

Кроме того, собеседник агентства в турецком правительстве утверждает, что Турция и Украина обсуждают совместное производство ракет-носителей, аналогичных советско-украинской "Зенит-2". По данным Bloomberg, это поможет Турции в разработке баллистических ракет, хотя источник агентства отвергает подобные намерения Анкары.

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Украинская сторона назвала применение вынужденным, подчеркнув, что был нанесен только один удар по гаубице противника в ответ на обстрелы позиций украинских военных.

"Bayraktar ТВ2" ("Байрактар") - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработан и производится компанией "Байкар Макина".