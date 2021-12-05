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Пушилин заявил, что ДНР будет уничтожать дроны Bayraktar при любой возможности

Пушилин заявил, что ДНР будет уничтожать дроны Bayraktar при любой возможности
Bayraktar TB2. Архивное фото
Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин пообещал уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar в случае попыток Киева нанести ими удар на территории ДНР.

"Пока они держатся на безопасном расстоянии. Но при любой возможности "Байрактары" будут уничтожены", - заявил он на встрече с диаспорой Донбасса в Москве.

Пушилин напомнил, что Киев однажды уже применил беспилотник Bayraktar для нанесения удара в Донбассе.

"По поводу Bayraktar: был лишь один факт боевого применения. Однако в разведывательных целях полеты над ДНР и ЛНР совершаются регулярно вопреки минским соглашениям, допускающим лишь полеты дронов ОБСЕ", - сказал он.

Вместе с тем Пушилин отметил, что Донецк изучает возможности для ответных мер на закупку Киевом турецких дронов.

"На фоне закупок Украиной дронов Bayraktar мы не имеем право стоять на месте и не реагировать. С одной стороны, наш ВПК не стоит на месте, с другой стороны, изучаем, где что можно закупать", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" об ответных мерах ДНР.

По его словам, донецкая "оборонка" обладает потенциалом разработки систем ПВО, чтобы противостоять турецким беспилотникам. "Системы ПВО ДНР проходят модернизацию. У нас остались производственные мощности, мы просто не имеем права остановить работу и не разрабатывать системы противодействия в том числе "Байрактарам", - заявил глава ДНР.

При этом Пушилин обвинил ОБСЕ в отсутствии реакции на применение Киевом Bayraktar в Донбассе.

Как сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили Bayraktar в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Позже украинская сторона назвала применение вынужденным, подчеркнув, что был нанесен только один удар по гаубице противника в ответ на обстрелы позиций украинских военных.

Ударные беспилотники были закуплены Киевом у Турции в 2019 году.

Накануне Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщало, что Украина приобрела у турецкой компании "Байкар Макина" значительно больше беспилотников Bayraktar ТВ2, чем об этом было объявлено.

"Bayraktar ТВ2" ("Байрактар") - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработан и производится компанией "Байкар Макина".

Украина Донбасс ДНР Денис Пушилин Bayraktar Байрактар

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