Глава Минобороны Украины призвал Запад оказать Киеву поддержку против давления Москвы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных лидеров к поддержке и укреплению его страны, а также к противостоянию российскому давлению.

"В условиях нависшей над Украиной угрозы полномасштабного российского вторжения демократический мир должен действовать, пока не стало слишком поздно. У западных лидеров еще есть время сдержать Россию и продемонстрировать, что Украина не одинока", - написал Резников в статье для аналитического центра Atlantic Council.

По его словам, "большая война" на Украине может ввергнуть Европу в кризис, однако западные лидеры еще могут сдержать Россию.

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", - прогнозирует министр обороны.

Он также отметил вероятность возникновения продовольственного кризиса.

"ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров, как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - считает Резников.

Вместе с тем, Резников подчеркнул, что "единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии".

Выступая 3 декабря в парламенте страны, Резников заявил, что суммарное количество российских войск, которые могут быть задействованы для эскалации ситуации вокруг Донбасса, сегодня оценивается в 94,3 тысячи человек.

По его данным, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января. Подобные прогноз, по сообщению Associated Press, давали американские разведслужбы.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины. Позднее он сказал, что рассчитывает в течение длительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.