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Боррель сообщил о планах ЕС открыть представительство в Кабуле

Боррель сообщил о планах ЕС открыть представительство в Кабуле
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз работает над открытием совместного представительства в афганской столице, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы работаем над этим. Но по вопросам безопасности не можем предоставить деталей", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках открытия совместного представительства ЕС в Кабуле.

15 августа Кабул взяли талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено), которые до этого постепенно брали под контроль уезды и внешнюю границу Афганистана. Многие страны эвакуировали своих дипломатов из Афганистана. Россия, например, сохранила часть персонала в посольстве в Кабуле, и в первые же дни после смены власти договорилась с талибами об охране дипмиссии. США решили использовать для дипломатических связей с талибами свое консульство в Дохе.

22 сентября талибы сообщили, что назначили своего представителя в ООН и попросили разрешить ему выступить на Генассамблее ООН. Этот вопрос пока остается нерешенным.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Евросоюз Афганистан Кабул Жозеп Боррель

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