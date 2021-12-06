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Штамм "омикрон" зафиксировали в одной трети американских штатов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Последний из выявленных штаммов коронавируса "омикрон" выявлен примерно в одной трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта", сообщили ведущие американские инфекционисты.

В РоссииУченый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"Ученый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"Читать подробнее

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи сказал в эфире телеканала CNN: "Пока не похоже, что это (заражение "омикроном" - ИФ) тяжелее". Он добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

Фаучи выразил надежду, что Соединенные Штаты отменят запрет на въезд из стран Южной Африки в "разумное время". Он похвалил Южную Африку за своевременное предоставление информации о выявленном там новом штамме COVID-19, пояснив, что запрет на поездки в США был введен в то время, "когда мы действительно были в неведении", и было необходимо время для изучения этого варианта.

По поступающей информации, "омикрон" зафиксирован в 16 из 50 американских штатов, но, как сказала телеканалу АВС директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, информация о новых случаях заражения "омикроном" поступает постоянно, так что это число будет расти. Тем не менее, по ее словам, 99,9% новых случаев заражения приходится на известный вариант "дельта".

Хроника 09 января 2020 года – 06 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус США Энтони Фаучи

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