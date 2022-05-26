Бизнес-омбудсмен Титов отметил рост числа уголовных дел против предпринимателей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В России продолжает расти число уголовных дел, которые возбуждают в отношении бизнесменов по экономическим статьям, констатировал уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"К сожалению, даже в пандемийный 20-й год мы все равно нарастили количество уголовных дел, которые были возбуждены. Почти на 25%. Это по всем экономическим статьям и по 159, "мошенничество". Ну и даже в 21-м году еще на 7,7% увеличили. Количество дел, переданных в суд, немножко начало снижаться, но, к сожалению, пока еще около 15%. То есть пока эту проблему необходимо решать по-прежнему", - сказал бизнес-омбудсмен.

В решении этой проблемы очень помогает позиция прокуратуры, отметил он и добавил, что "по уголовным делам нам надо, конечно, еще двигаться вперед".

На этой же встрече Путин заявил, что ответом на происходящее за пределами России должно стать расширение зоны свободы для бизнеса и граждан страны.

"В современных условиях, наоборот, ответ на все, что происходит вовне, ответ на внешнее давление - это расширение зоны свободы", - сказал он и пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться.

Об увеличении числа уголовных дел против предпринимателей Титов докладывал Путину регулярно, например, в 2016 году, и в феврале 2022 года. Он предлагал усложнить возбуждение дел по экономическим статьям, не раз призывал амнистировать осужденных по таким статьям, предлагал передавать такие дела присяжным, информировал президента, что 80% бизнесменов считают опасным предпринимательство в России, поскольку законы не дают гарантий от необоснованного уголовного преследования.

В начале 2018 года Титов составил список из находящихся за границей российских бизнесменов, против которых на родине были возбуждены уголовные дела и которым по возвращении гасил арест. После переговоров с этими людьми он сообщил, что они хотели бы вернуться и развивать российскую экономику, если их не будут арестовывать по возвращении и если их дела будут пересмотрены с учетом их готовности возместить добровольно нанесенный ущерб. В Москве пообещали изучить их пожелания.