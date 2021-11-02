Прокурор запросил для фигуранта "списка Титова" восемь лет колонии

Речь идет о деле бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил Никулинский суд Москвы приговорить к восьми годам колонии бывшего гендиректора ПАО "ТрансФин-М" (ТФМ) Дмитрия Зотова, входившего в "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщил "Коммерсантъ".

По версии следствия, Зотов и его бывшая заместитель Елена Сергеева под видом передачи в лизинг ООО "Инвестактив" с правом последующего выкупа похитили у своей компании незадолго до ее продажи тысячу грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд рублей, напоминает издание.

Суд по этому делу продолжается с февраля. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК). Прокурор на прениях назвал вину подсудимых полностью доказанной, пишет газета.

Для Сергеевой обвинитель попросил пять лет лишения свободы с отсрочкой до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

В отношении Зотова расследуется еще одно уголовное дело — о выводе из "Трансфин-М" еще 1,1 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний.

В список Титова были включены бизнесмены, покинувшие Россию из опасения уголовного преследования, но желающие вернуться на родину. Им предложили вернуться под гарантии на справедливое разбирательство и на то, что они их не арестуют по приезду.

Зотов вернулся в Москву в июне 2020 года и был арестован по первому делу, которое было возбуждено следователями МВД в 2019 году. В июле 2020 года стало известно, что президент Владимир Путин после вмешательства Титова дал поручение разобраться в ситуации с арестом Зотова, и его освободили под подписку о невыезде. По второму делу его задержали в июне 2021 года, но не стали арестовывать.

Первое дело расследовало управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По версии следствия, в 2018 году своим распоряжением Зотов передал в лизинг "Инвестактиву" подвижной состав стоимостью 2,8 млрд рублей с последующим правом выкупа по льготной цене. Контрагент "ТрансФин-М" уже в июле того же года этим воспользовался. В итоге все вагоны перешли новому собственнику, которого правоохранители считают аффилированным с бывшим топ-менеджером ТФМ.

Сергееву, которая после ухода из "ТрансФин-М" возглавила Ural Logistics, также занимающуюся грузовыми железнодорожными перевозками, к уголовной ответственности привлекли весной 2020 года.

Своей вины подсудимые не признают.

Комментируя запрошенный прокурором для Зотова срок, его адвокат Роман Костенко заявил "Коммерсанту", что гособвинение не представило убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение мошенничества и наличия состава вменяемого преступления.

"На протяжении 10 месяцев у нас сложилось стойкое мнение, что в суде разбирается не уголовное дело, связанное с хищением, а финансово-хозяйственный спор, связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ТФМ. Этот спор никогда бы не был удовлетворен в арбитражном процессе. Понимая это, якобы потерпевшие выбрали способ уголовного давления на моего доверителя. Я полагаю, что Зотов невиновен", - заявил Костенко, настаивающий на оправдании своего подзащитного.

Представляющий интересы "ТрансФин-М" адвокат Эдуард Исецкий заявил газете, что считает вину подсудимых в причинении компании ущерба полностью доказанной.

Фабула второго дела Зотова тесно переплетена с делом, которое сейчас слушается в Никулинском райсуде, пишет газета. Речь в нем идет о том, что бизнесмен через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел в 2017-2018 годах из ТФМ более 1 млрд рублей.

В частности, тогда между компанией и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже грузовых вагонов. Однако сделка была реализована не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, якобы подконтрольные Зотову, пишет газета.