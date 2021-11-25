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Сенаторы США призвали увеличить поставки летального оружия Украине

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Роб Портман и его коллега-демократ Джин Шахин настаивают на увеличении поставок летального оружия Киеву на фоне сообщений о скоплении российских войск вблизи границы с Украиной.

Портман и Шахин предлагают выделить Пентагону в 2022 финансовом году $350 млн для оказания военной помощи Украине. Предлагаемые ими поправки к оборонному бюджету увеличивают военную помощь Украине на $100 млн по сравнению с суммой, запрошенной администрацией президента США Джо Байдена.

При этом из них $125 млн по сравнению с прежними $75 млн предлагается выделить на закупку "летальных" средств.

"Я настоятельно призываю администрацию оказать дальнейшую помощь в форме противовоздушных и противотанковых средств, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания этой последней российской угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Портмана.

Сенатор призвал "сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время".

"Я настоятельно призываю сенат проголосовать за поправку, увеличивающую общий объем помощи Украине и санкционирующую более высокий процент расходов на летальное оружие, которую я предлагаю вместе с сенатором Джин Шахин к оборонному бюджету на 2022 финансовый год", - добавил Портман.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы.

В воскресенье руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению в конце января - начале февраля 2022 года.

США Украина Россия

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