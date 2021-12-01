Республиканцы в сенате США не спешат с голосованием по новым санкциям против СП 2

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы пока не согласны начинать процесс голосования по поправкам к оборонному бюджету США, в частности, по поправке, предусматривающей введение санкций в отношении "Северного потока 2", сообщает в среду издание The Hill.

По его данным, как минимум три республиканца уже сообщили, что выступают против начала голосования по 21 поправке. Ожидается, что позже еще несколько их однопартийцев присоединятся к этой группе. Для того, чтобы процесс голосования стартовал, необходимо согласие на это всех сенаторов. Таким образом, как отмечает The Hill, вероятность того, что бюджет будет одобрен на этой неделе, снижается.

В статье подчеркивается, что обычно в сенате такого рода проблем с одобрением оборонного бюджета не возникает, так как он считается приоритетным для страны, и обе партии стараются находить компромиссы.

Теперь же трудности возникли как раз из-за того, что имеющие большинство в сенате демократы решили вообще не выносить часть предложенных республиканцами поправок на голосование.

"Когда я в последний раз наводил справки, три сенатора заявляли, что будут блокировать голосование. В дальнейшем их будет больше", - заявил сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди.

Поправка, предусматривающая санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, попала в число тех, которые демократы согласны вынести на голосование. Ее предложили сенаторы-республиканцы Джим Риш и Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Кроме того, их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

Республиканцы в сенате считают, что нынешняя администрация США вводит недостаточно сильные ограничительные меры против "Северного потока 2". В годы президентства Дональда Трампа демократы в сенате тоже выступали за жесткие санкции, однако теперь под влиянием Белого дома изменили свою позицию.

Ранее сообщалось, что в сенате собирались 1 декабря провести голосование по 21 поправке к оборонному бюджету на следующий финансовый год. По самому бюджету, в отличие от поправок, как ожидается, особых разногласий у сенаторов не будет.