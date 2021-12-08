Турция предложила помощь в снижении напряженности между РФ и Украиной

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о том, что Анкара может сыграть роль в стабилизации ситуации между РФ и Украиной, передает агентство Bloomberg.

"Турция готова оказать всяческую поддержку в снижении напряженности между Россией и Украиной, которая нарастает в последние недели. И в установлении канала диалога", - приводит агентство слова Эрдогана.

"Мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом другом формате", - добавил он, подчеркнув, что это будет возможно только "с согласия обеих сторон".

На Западе неоднократно выражали обеспокоенность в связи с концентрацией значительного числа российских военных близ границы Украины. Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки, сообщило, что "российское вторжение на Украину" может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Президент США Джо Байден во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным четко дал понять, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на военную эскалацию, если таковая произойдет. Западные СМИ перед этой беседой сообщали, что Вашингтон готовит жесткие санкции на случай нападения на Украину, вплоть до отключения России от системы SWIFT, а также прорабатывает планы эвакуации граждан США с Украины.