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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Россия добились прогресса в переговорах о выдаче дипломатических виз сотрудникам посольств, и вскоре эти переговоры будут продолжены, заявил в среду на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

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"Мы достигли прогресса по этим вопросам в последние дни. В последние недели шли дискуссии, и был достигнут определённый прогресс. Эти дискуссии, насколько мне известно, должны возобновиться", - сказал он.

В ходе состоявшегося 7 декабря разговора с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин предложил "обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти США оказались не готовы к обсуждению российской инициативы "обнулить" взаимные ограничения на работу дипломатов в двух странах.

Госдепартамент США РФ

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