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Россия без встречных требований выдала визы охране дипмиссии США в Москве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона за последнее время без встречных требований выдала визы более чем 40 сотрудникам группы охраны дипмиссии США в Москве, сообщил "Интерфаксу" российский источник.

"С учетом просьб американской стороны о приоритетности заезда в Россию группы из 13 технических специалистов, занимающихся вопросами обеспечения жизнедеятельности посольства, оформили визы этим работникам", - сообщил собеседник агентства.

При этом он отметил, что Россия оставляет за собой право на ответные зеркальные меры на любые действия, которые США предпринимают в визовой сфере.

США

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