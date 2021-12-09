Бежавший в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бежавший летом в Польшу бывший авиадиспетчер минского аэропорта рассказал властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair. Об этом cообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей европейских спецслужб.

Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарынь сообщил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий". Согласно этим показаниям, в диспетчерской находился офицер КГБ Белоруссии, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". В течение всего времени захвата самолета с Протасевичем этот офицер "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", указал Жарынь.

Собеседники NYT сообщили, что бывшего авиадиспетчера зовут Олег Галегов и что он является этническим грузином. Во время инцидента с самолетом Ryanair ему пришлось сообщить пилоту самолета, что на борту находится бомба и что летчикам следует прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске по соображениям безопасности, пишет газета.

В Польше готовят судебный иск.

Показания авиадиспетчера не меняют в корне всех данных об инциденте с самолетом Ryanair, полученных к настоящему времени, но они помогают польской прокуратуре подготовить обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства, отмечает The New York Times. Самолет Boeing-737, пилотов которого принудили совершить посадку в Минске, был зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair, пишет газета.

В июле белорусское издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что в июне нынешнего года Олег Галегов ушел в отпуск и что с тех пор его не видели. По данным издания, сотрудника безуспешно разыскивал отдел кадров госкомпании "Белаэронавигация". После исчезновения авиадиспетчер удалил все свои аккаунты в соцсетях, пишет The New York Times.

Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы.