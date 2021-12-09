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Бежавший в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бежавший летом в Польшу бывший авиадиспетчер минского аэропорта рассказал властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair. Об этом cообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей европейских спецслужб.

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Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарынь сообщил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий". Согласно этим показаниям, в диспетчерской находился офицер КГБ Белоруссии, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". В течение всего времени захвата самолета с Протасевичем этот офицер "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", указал Жарынь.

Собеседники NYT сообщили, что бывшего авиадиспетчера зовут Олег Галегов и что он является этническим грузином. Во время инцидента с самолетом Ryanair ему пришлось сообщить пилоту самолета, что на борту находится бомба и что летчикам следует прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске по соображениям безопасности, пишет газета.

В Польше готовят судебный иск.

Показания авиадиспетчера не меняют в корне всех данных об инциденте с самолетом Ryanair, полученных к настоящему времени, но они помогают польской прокуратуре подготовить обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства, отмечает The New York Times. Самолет Boeing-737, пилотов которого принудили совершить посадку в Минске, был зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair, пишет газета.

В июле белорусское издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что в июне нынешнего года Олег Галегов ушел в отпуск и что с тех пор его не видели. По данным издания, сотрудника безуспешно разыскивал отдел кадров госкомпании "Белаэронавигация". После исчезновения авиадиспетчер удалил все свои аккаунты в соцсетях, пишет The New York Times.

Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы.

Хроника 23 мая – 09 декабря 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Польша Ryanair

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