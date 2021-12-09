Заместитель премьер-министра Австралии сдал положительный тест на COVID

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс получил положительный результат теста на COVID-19 во время своего визита в Вашингтон (округ Колумбия).

"Заместитель премьер-министра подтвердил, что у него был положительный тест на коронавирус во время визита в Вашингтон. Тесты остальных членов делегации отрицательные", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере Джойса.

Отмечается, что заместитель премьер-министра Австралии на данный момент находится в изоляции. Согласно заявлению, Джойс решил сдать тест на COVID-19 после появления у него легких симптомов недомогания. Перед прибытием в США Джойс побывал с визитом в Лондоне, где встретился с несколькими законодателями и официальными лицами. В настоящее время неясно, каким именно штаммом коронавируса заражен Джойс.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на вариант "дельта" приходится 99% новых случаев COVID-19 в США. Однако случаи заболевания новым вариантом "омикрон" также были подтверждены в США. При этом пока еще не сообщалось ни об одном случае "омикрона" в округе Колумбия.