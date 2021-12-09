У британского премьер-министра родился седьмой ребенок

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри сообщили, что у них родился второй ребенок, это девочка, передает ВВС.

Кэрри Джонсон рожала в одной из государственных больниц в Лондоне, сейчас она и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщила представитель премьера. Супруги выразили благодарность медикам за заботу и поддержку.

Для Кэрри это второй ребенок, для Джонсона - седьмой.

Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года. Их первый сын родился в конце апреля, его назвали Уилфредом Лори Николасом в честь врачей, которые той же весной спасали премьер-министра от COVID-19. Брак супруги зарегистрировали в конце мая 2020 года, для Джонсона он стал третьим.