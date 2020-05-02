Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и лечивших его врачей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Борис Джонсон и Кэрри Симондс решили назвать родившегося в конце апреля сына в честь их дедушек, а также - в честь врачей, вылечивших британского премьера от COVID-19.

Симондс написала в соцсетях, что ребенка зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон. Она пояснила, что Уилфредом звали деда Бориса Джонсона, а Лоури - имя ее деда. Николас же - имя двух врачей, которые, как отмечает Симондс, "в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

29 апреля сообщалось, что у Джонсона и Симондс родился сын. Ребенок появился на свет в лондонской больнице.

В конце февраля пара объявила о беременности Симондс и о помолвке.

Джонсон в апреле болел коронавирусом, но к настоящему моменту выздоровел и вернулся к работе.

Джонсон и Симондс живут вместе на Даунинг-стрит, 10, в официальной резиденции британского премьера с июля прошлого года.

Для 32-летней Симондс этот ребенок первый, а у 55-летнего Джонсона уже есть четверо взрослых детей от двух женщин.