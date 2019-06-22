Полиция провела беседу с Борисом Джонсоном из-за жалобы соседей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Соседи кандидата на должность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ночь на пятницу 21 июня вызвали полицию, после того как услышали перебранку в квартире, в которой проживает экс-глава МИД Великобритании, сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что соседи опасались за жизнь его сожительницы Джонсона Кэрри Саймондс, в чьей квартире он живет. Один из соседей предоставил The Guardian аудиозапись с перебранкой Бориса Джонсона с Саймондс, на которой, как утверждает газета, слышен отказ экс-главы МИДа уходить из квартиры и просьба сожительницу не трогать его ноутбук. Ссора могла произойти из-за бокала красного вина, который Джонсон пролил на диван. Также на аудио, по словам газеты, слышны женские крики "не трогай меня" и звон бьющейся посуды.

Полиция в ходе беседы с Джонсоном и Саймондс не выявила признаков правонарушения.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер объявили о разводе в сентябре 2018 года. Британская газета The Sun сообщила, что Уилер не раз обвиняла Джонсона в изменах на протяжении их совместной жизни, а ранее в сентябре выгнала его из дома за очередной такой роман.

СМИ отмечали, что в 2004 году Уилер заподозрила своего супруга в измене с писательницей Петронеллой Уайтт, а в 2010 году - с искусствоведом Хелен Макинтайр.