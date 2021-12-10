Кризис с мигрантами на белорусской границе заставил ЕС подумать об усилении границ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Миграционный кризис на границе с Белоруссией заставил страны Евросоюза сосредоточится на мерах по усилению защиты внешних границ союза.

"В последние месяцы мы стали свидетелями еще одного аспекта проблемы миграции - гибридной атаки белорусского режима", - сказал министр внутренних дел Словении Алеш Хойс, который председательствовал на двухдневном совещании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам.

Он отметил, что одновременно на внешней границе ЕС существует ряд других, но не менее острых миграционных проблем. На заседании в четверг министры провели "открытое обсуждение возможных дальнейших действий по усилению защиты внешних границ и предотвращению гибели людей".

Обсуждая "гибридные угрозы и миграционные вызовы", они сосредоточили внимание на эффективности существующих инструментов реагирования на такие явления и на том, какие инструменты необходимо подготовить на будущее.

Министры обсудили, какие меры следует принять в первую очередь для эффективного предотвращения "вторичных перемещений" мигрантов между странами в пределах ЕС и сломать бизнес-модель контрабандистов, которые перевозят нелегальных мигрантов.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши резко возросла с начала ноября, когда там собрались тысячи мигрантов. В основном, это выходцы из мусульманских стран. Многие из них периодически предпринимают попытки прорваться через пограничные заграждения. В ЕС называют миграционный кризис "гибридной агрессией" белорусского режима.

2 декабря Евросоюз одновременно с США, Великобританией и Канадой внес в санкционные списки из-за миграционного кризиса 11 организаций и 17 граждан из Белоруссии. Под санкции попали "Белавиа", "Белоруснефть", "Гродно Азот" и другие. Из физических лиц под санкции попали, например, судьи и офицеры белорусской госпогранслужбы.