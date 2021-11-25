Мигранты устроили митинг на границе Белоруссии с Польшей, требуя пустить их в ЕС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты, которые находятся в транспортно-логистическом центре недалеко от белорусско-польской границы, собрались на митинг с требованием пропустить их в ЕС, сообщило в четверг агентство БелТА.

Они подготовили плакаты с требованиями пропустить их в Европу и не возвращать в Курдистан, говорится в сообщении госагентства. О количестве участников акции при этом не сообщается.

Порядка 2 тысяч мигрантов преимущественно из Ирака и других арабских стран находятся на белорусско-польской границе в ожидании разрешения властей Польши и ФРГ переехать в страны ЕС. Польша, Литва и Латвия последние месяцы фиксируют увеличение потока нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через Белоруссию. Евросоюз обвинил Минск в создании хаоса близ границ ЕС, страны Балтии назвали действия властей Белоруссии "гибридной агрессией".

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил в четверг, что от ЕС не поступило ни одного платежа для помощи мигрантам. "В сухом остатке от Еврокомиссии, кроме заявлений о намерениях, ничего нет. Технические эксперты во время посещения логистического центра с беженцами так и не пообщались", - сказал Глаз, которого цитирует БелТА.

Он также сообщил, что поступило более 200 заявок от СМИ на работу на границе с Польшей. "Аккредитованы были и четыре курдских журналиста. Никаких препятствий в работе медиа нет", - заявил Глаз.