В Польше сочли, что Белоруссия снабжает скопившихся на границе нелегалов алкоголем

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны Польши считают, что пограничные службы Белоруссии снабжают спиртными напитками нелегальных мигрантов на границе, в результате чего последние ведут себя агрессивно при попытках пересечь границу.

"На польско-белорусской границе по-прежнему происходят попытки незаконного пересечения (границы - ИФ). Иммигранты ведут себя агрессивно в отношении наших военнослужащих и должностных лиц", - говорится в сообщении польского ведомства в твиттере.

"Такое поведение мигрантов может быть вызвано употреблением алкоголя, который они получают от белорусских служб", - полагают в польском министерстве. Минобороны Польши опубликовало видеоролик, на котором видно, как в темное время суток люди на белорусской стороне границы сидят у костра и наливают в стаканы напиток из бутылки. При этом невозможно рассмотреть, что это именно за бутылка.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши резко возросла с начала ноября, когда там собрались тысячи мигрантов. В основном, это выходцы из мусульманских стран. Многие из них периодически предпринимают попытки прорваться через пограничные заграждения. В ЕС называют миграционный кризис "гибридной агрессией" белорусского режима.

Гуманитарные организации опасаются за здоровье нелегалов, которые зачастую вынуждены длительное время находиться в лесу в условиях зимы.