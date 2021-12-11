Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден и Шольц обсудили концентрацию войск России вблизи Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили по телефону то, как следует реагировать на концентрацию сил РФ около Украины, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили совместную работу по широкому спектру глобальных проблем. В частности, речь шла о борьбе против пандемии COVID-19, о проблеме изменения климата. Также они обсудили концентрацию войск России вокруг Украины", - говорится в заявлении американской администрации по итогам разговора.

Ранее Шольц впервые в качестве канцлера ФРГ в эфире телеканала Welt заявил, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ в урегулировании возможного конфликта России и Украины.

Говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, новый канцлер ФРГ повторил: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы всеми соблюдался принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет".

Также Шольц высказался по поводу газопровода "Северный поток 2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.

Отвечая на вопрос журналистов у Белого дома о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России, Байден исключил такое развитие событий. По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

При этом, он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

США Джо Байден Германия Олаф Шольц Украина

Новости по теме

Новости

Ракета New Shepard в субботу стартует в суборбитальный полет с шестью туристами

В НАТО указали, что готовы к диалогу с РФ при сохранении возможности расширения альянса

Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе

Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021 года по версии Google

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021 года по версии Google
Пандемия коронавируса

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Германия экстрадировала в РФ наркоторговца

Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет

Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет

Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });