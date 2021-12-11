Байден и Шольц обсудили концентрацию войск России вблизи Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили по телефону то, как следует реагировать на концентрацию сил РФ около Украины, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили совместную работу по широкому спектру глобальных проблем. В частности, речь шла о борьбе против пандемии COVID-19, о проблеме изменения климата. Также они обсудили концентрацию войск России вокруг Украины", - говорится в заявлении американской администрации по итогам разговора.

Ранее Шольц впервые в качестве канцлера ФРГ в эфире телеканала Welt заявил, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ в урегулировании возможного конфликта России и Украины.

Говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, новый канцлер ФРГ повторил: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы всеми соблюдался принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет".

Также Шольц высказался по поводу газопровода "Северный поток 2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.

Отвечая на вопрос журналистов у Белого дома о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России, Байден исключил такое развитие событий. По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

При этом, он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.