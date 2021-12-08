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В Лондоне заявили, что РФ заплатит "реальную цену" в случае нападения на Украину

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в среду, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения на Украину, и за это Москве придется заплатить.

"Любое вторжение России на Украину будет стратегической ошибкой", - заявила Трасс речи о приоритетах Великобритании во внешней политике.

"Как сказал президент Байден, за это придется заплатить реальную цену", - добавила она.

Она вновь выразила поддержку безопасности, обороне и энергетической независимости Украины. Трасс заявила, что позднее в среду проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой для дальнейшего укрепления связей Вашингтона с Киевом.

Накануне в сообщении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона было отмечено, что в ходе телефонного разговора лидеров США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании стороны подчеркнули "необходимость формирования единого фронта для противостояния угрозам и враждебности со стороны России".

Джонсон, в частности, обещал "использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения российской агрессии против Украины".

В сообщении о беседе, распространенном американским Белым домом, отмечается, что стороны договорились о привлечении к выработке единого подхода к украинской проблеме союзников по НАТО.

Разговор президента США Джо Байдена с его европейскими союзниками прошёл в преддверии переговоров в режиме видеоконференции американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

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