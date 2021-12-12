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Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет планов отправлять войска на Украину. Об этом заявил на конференции в Белом доме.

"Они (планы вводить войска - ИФ) никогда не рассматривались", — ответил Байден на вопрос об отказе от планов размещения войск на Украине. Белый дом вел трансляцию пресс-конференции в YouTube.

При этом Джо Байден сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он пообещал для Москвы "разрушительные последствия для экономики" при нападении на Украину.

"Второе, нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России",— сказал Байден.

В "бухарестскую девятку" (B9) входят Венгрия, Латвия, Болгария, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Ранее, в субботу, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналенна Бербок обсудили меры, которые обе страны примут в случае, если РФ предпримет враждебные действия против Украины. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы.

США Джо Байден Украина НАТО Россия

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