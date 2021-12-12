Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Германии заявили, что глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за "СП-2"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава немецкого МИД Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу "Северный поток - 2", заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор публикации отметил, что политик как представитель партии "Зеленых" всегда выступала против строительства газопровода, однако после как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, который теперь достроен.

Как пишет обозреватель, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.

"Эти ожидания, с которыми Бербок уже столкнулась (...), поставили нового немецкого министра в тупик. (...) Сейчас ей как министру иностранных дел напоминают о ее предыдущей позиции, но в лучшем случае она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет функционировать, если Россия разрушит Украину", - сообщает Лейтойзер.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае возникновения военного конфликта между Украиной и РФ. Но при этом издание указало, что новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.

Северный поток 2 ФРГ Россия Анналена Бербок

Новости по теме

Новости

В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о "российской агрессии"

В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о "российской агрессии"
Пандемия коронавируса

Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене

Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Что произошло за день: суббота, 11 декабря

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Франция подписала соглашение о поставке фрегатов Греции

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Глава британского МИД призвала союзников искать альтернативы российскому газу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });