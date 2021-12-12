В Германии заявили, что глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за "СП-2"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава немецкого МИД Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу "Северный поток - 2", заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор публикации отметил, что политик как представитель партии "Зеленых" всегда выступала против строительства газопровода, однако после как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, который теперь достроен.

Как пишет обозреватель, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.

"Эти ожидания, с которыми Бербок уже столкнулась (...), поставили нового немецкого министра в тупик. (...) Сейчас ей как министру иностранных дел напоминают о ее предыдущей позиции, но в лучшем случае она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет функционировать, если Россия разрушит Украину", - сообщает Лейтойзер.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае возникновения военного конфликта между Украиной и РФ. Но при этом издание указало, что новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.