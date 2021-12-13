Глава МИД ФРГ не увидела оснований для запуска "Северного потока 2"

Глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF заявила, что не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток 2, сообщает Deutsche Welle.

"В нынешнем виде данный трубопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства", - приводит ее слова Deutsche Welle.

Бербок добавила, что "в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключен к сети". "Это было согласовано прежним федеральным правительством с Конгрессом США", - отмечается в сообщении.

В совместном заявлении, принятом США и Германией летом 2021 года, говорилось, что Берлин будет готов вводить санкции против России в сфере энергетики и ряде других сфер, если Москва попытается использовать поставку энергоносителей "в качестве оружия". Согласно заявлению, это решение нацелено на то, чтобы Россия не использовала какой-либо газопровод, в том числе "Северный поток 2", "для достижения политических целей" посредством применения энергетики "в качестве оружия".

Бербок известна тем, что еще до назначения главой МИД ФРГ выступала против "Северного потока 2". Теперь же она - часть коалиции, находящейся у власти, которая, в целом, поддерживает использование этого газопровода.