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Власти Кентукки попросили признать последствия торнадо федеральной катастрофой

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор штата Кентукки Энди Бешир обратился к правительству США с просьбой объявить последствия серии торнадо, которые нанесли штату серьезный ущерб, крупной федеральной катастрофой, сообщил в понедельник глава американского Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Дин Крисуэлл.

Как отмечают СМИ, если эта просьба будет удовлетворена, Кентукки сможет получить дополнительные федеральные ресурсы для устранения последствий стихийного бедствия.

Президент США Джо Байден в субботу объявил о введении в Кентукки чрезвычайного положения. Как сообщается на сайте FEMA, в этом случае помощь правительства ограничивается $5 млн, в то время как при крупном бедствии эта сумма не ограничена, и правительство "предоставляет широкий спектр федеральных программ помощи частным лицам и общественной инфраструктуре".

По предварительным оценкам властей, в результате нескольких торнадо в Кентукки погибли более 100 человек.

Губернатор Кентукки заявил, что эта серия торнадо была самой разрушительной в истории штата.

Спасатели продолжают разбирать завалы рухнувших построек в поисках выживших. Власти заявили, что надежды на это остается все меньше.

Разрушительные торнадо обрушились на ряд американских штатов на минувшей неделе. Помимо Кентукки, о жертвах сообщили также штаты Арканзас, Теннеси и Иллинойс.

Последствия торнадо в Кентукки

7
США Кентукки Энди Бешир

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