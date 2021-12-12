Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", - отметил Путин.

Ранее в воскресенье сообщалось, что, по предварительным оценкам властей, в американском штате Кентукки в результате торнадо погибли, по меньшей мере, 100 человек.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. "Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами", - сказал он на пресс-конференции.

В миреПрезидент США поручил оказать помощь пострадавшим от торнадо штатамЧитать подробнее

Как добавил Бешир, "очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек". К оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии, сообщил губернатор.

Президент США Джо Байден накануне объявил о ведении в Кентукки чрезвычайного положения.

Жертвы торнадо зафиксированы также в штатах Арканзас, Миссури и Иллинойс.

Последствия торнадо в Кентукки

7
Владимир Путин Джо Байден США Кентукки

Новости по теме

Новости

Число погибших при взрыве газа в сицилийском городе достигло трех

Число погибших при взрыве газа в сицилийском городе достигло трех

Умерла автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс

Дом обрушился в сицилийском городе в результате взрыва газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 декабря

Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии

В Германии заявили, что глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по "СП-2"

В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о "российской агрессии"

В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о "российской агрессии"
Пандемия коронавируса

Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене

Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });