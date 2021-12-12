Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", - отметил Путин.

Ранее в воскресенье сообщалось, что, по предварительным оценкам властей, в американском штате Кентукки в результате торнадо погибли, по меньшей мере, 100 человек.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. "Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами", - сказал он на пресс-конференции.

Как добавил Бешир, "очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек". К оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии, сообщил губернатор.

Президент США Джо Байден накануне объявил о ведении в Кентукки чрезвычайного положения.

Жертвы торнадо зафиксированы также в штатах Арканзас, Миссури и Иллинойс.