Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Разрушенная церковь в Мэйфилде, штат Кентукки Фото: Brett Carlsen/Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 50 человек погибли в результате торнадо, которые обрушились на юго-запад штата Кентукки. Губернатор штата Энди Бешар, слова которого приводит CNN, отметил, что это пока предварительные оценки: реальное число жертв может быть от 70 до100.

Он назвал торнадо, которые прошли по югу США в пятницу, самыми разрушительными в истории штата.

По предварительным данным, всего по территории Кентукки прошли четыре торнадо. Разрушения зафиксированы в 15 округах.

So this is the courthouse in downtown Mayfield Kentucky before the tornado tonight, and after pic.twitter.com/87KaUu1mg1 — d20dad #BLM 🌹 (@d20Dad) December 11, 2021

Национальная метеорологическая служба США ранее выпустила предупреждения об угрозе торнадо сразу для нескольких штатов: Арканзаса, Теннесси, Миссури, Иллинойса. Сообщалось, что в Теннесси погибли три человека, еще один человек погиб в доме престарелых в Арканзасе.