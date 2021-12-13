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Байден признал последствия торнадо в Кентукки федеральной катастрофой

Байден признал последствия торнадо в Кентукки федеральной катастрофой
Последствия торнадо в Кентукки
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден удовлетворил просьбу губернатора штата Кентукки Энди Бешира о признании последствий торнадо в регионе катастрофой федерального уровня, сообщили в понедельник местные СМИ.

В миреВласти Кентукки попросили признать последствия торнадо федеральной катастрофойЧитать подробнее

Серия торнадо, обрушившихся на штат в минувшую пятницу, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. По оценке Бешира, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек.

Байден накануне объявил в штате чрезвычайное положение, что позволило Агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) оказать помощь жителям, оставшимся без жилищ, света, и воды.

Как сообщается на сайте FEMA, в этом случае помощь правительства ограничивается $5 млн, в то время как при крупном бедствии федерального масштаба этих ограничений не существует, и правительство "предоставляет широкий спектр федеральных программ помощи частным лицам и общественной инфраструктуре".

Разрушительные торнадо обрушились на ряд американских штатов на минувшей неделе. Помимо Кентукки, о жертвах сообщили также штаты Арканзас, Теннеси и Иллинойс.

Последствия торнадо в Кентукки

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США Кентукки Джо Байден

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