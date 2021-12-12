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Посольство РФ в США выразило соболезнования близким погибших в результате торнадо

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российское посольство в США выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате разрушительных торнадо в нескольких регионах страны.

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", - говорится в заявлении российских дипломатов в Facebook.

Президент США Джо Байден ранее поручил оказать помощь пострадавшим от торнадо штатам. Также он объявил о введении в Кентукки (наиболее пострадавшем штате) чрезвычайного положения. Ожидается, что число погибших превысит 100 человек.

США Посольство РФ в США

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