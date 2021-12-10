Генсек НАТО заявил, что кризис РФ-Украина нужно остановить дипломатическим путем

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Нормализация обстановки на границе РФ и Украины требует дипломатических мер, в связи с чем переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, а также диалог на площадке Совета Россия-НАТО (СРН) играют важную роль, заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Этот кризис требует политического и дипломатического решения. Так что мы приветствуем диалог президента США Джо Байдена и президента Путина, а также усилия собрать новую встречу в нормандском формате, потому что диалог еще более важен, когда напряженность на подъеме", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и французским министром обороны Флоранс Парли.

"Наше предложение вести содержательный диалог в рамках Совета НАТО-Россия все еще остается в силе", - продолжил он.

Также он вновь призвал Россию приложить усилия для деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Генсек НАТО на протяжении нескольких месяцев выступает с призывом к РФ наладить взаимодействие в рамках СРН.