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В Думе сочли неисполнимым обещание США о вступлении Украины в НАТО

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает неисполнимыми обещания США о вступлении Украины в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО - недопустимо. Все понимают, что это "красные линии", которые переступать нельзя. И Запад, понимая это, тем не менее, продолжает обещать Украине членство в НАТО", - сказал Картаполов журналистам в пятницу.

По его мнению, все подобные "обещания Украине не будут выполнены, как не выполнялись и по отношению к другим странам". "Это всего лишь очередной обман. Пусть Украина это не забывает", - сказал глава комитета.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в четверг американский лидер заявил, что решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа.

"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО - это только решение украинского народа. (...) И это зависит от Украины и от членов НАТО", - сказал Ермак.

Госдума Андрей Картаполов Украина НАТО США

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