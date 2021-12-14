В Пентагоне заявили, что США постоянно обсуждают с Киевом пути оказания необходимой помощи

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон постоянно обсуждает с Киевом пути оказания помощи, сообщил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы ведем постоянный диалог с украинскими партнерами о том, что им нужно, какую помощь мы им можем оказать", - сказал он, отметив, что недавно были завершены поставки на сумму в $60 млн.

По словам Кирби, эти поставки включали стрелковое оружие и боеприпасы, патрульные катера, а также ракеты Javelin.

Он также отметил, что президент США Джо Байден в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным четко объяснил, что именно является предметом для беспокойства у Вашингтона в ситуации, складывающейся между Россией и Украиной.

"Я думаю, что президент был очень, очень ясен с Путиным по поводу того, какие поводы для беспокойства у нас были, и какие последствия будут в результате еще одного вторжения (на Украину - ИФ)", - ответил Кирби на вопрос о наличии "концептуальных разногласий" между Вашингтоном и Москвой по поводу Украины.

В то же время он отказался строить предположения, о каких разногласиях может идти речь, и сослался на ранее сделанные администрацией США заявления по поводу разговора Байдена и Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях.

В начале декабря Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

До этого российский президент на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.