Российские специалисты проведут в ЮАР исследование штамма "омикрон"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора совместно с коллегами из ЮАР, куда они прибыли по поручению президента РФ, намерены на месте исследовать новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", в том числе особенности его лечения, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский.

"Российские ученые и специалисты совместно с коллегами из ЮАР намерены провести исследование особенностей диагностики, профилактики и патогенеза и лечения новой коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом "омикрон", - сообщил Смоленский по прилету в ЮАР.

"Кроме специалистов, по указанию президента РФ, Роспотребнадзор доставил в ЮАР мобильную лабораторию, оснащенную всем необходимым оборудованием и тест-системами для поддержки запланированных исследований", - добавил он.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора в связи с резким увеличением новых случаев коронавируса в ЮАР "готовы оказать содействие партнерам, обменяться опытом и знаниями, лучшими практиками по борьбе с новой коронавирусной инфекцией".

"Миссия российских специалистов, выполняемая по указанию президента РФ, станет существенным вкладом в снижение рисков распространения пандемии и в защиту здоровья населения, как в ЮАР, так и в РФ", - отметил он.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что самолет МЧС доставил специалистов Роспотребнадзора и Минздрава, а также мобильную лабораторию в ЮАР, куда они отправились по поручению президента РФ.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В настоящее время в РФ выявлено уже 16 россиян, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон", сообщила ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. Всего было изолированно 177 человек, вернувшихся в Россию из этой страны и сопредельных государств.