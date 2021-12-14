Самолет с российскими медиками прибыл в ЮАР

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Самолет с группой специалистов Минздрава РФ прибыл в Йоханнесбург, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Самолет с группой специалистов Минздрава России, направленных в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина, прибыл в Йоханнесбург", - говорится в сообщении Минздрава РФ.

В пятницу в МЧС РФ сообщили, что по поручению президента РФ Владимира Путина министерство направит в Южноафриканскую Республику спецборт с мобильной лабораторией Роспотребнадзора, а также группой вирусологов, эпидемиологов, врачей ведомства и Минздрава РФ, а также оперативной группой МЧС.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В настоящее время в РФ выявлено уже 16 россиян, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон", сообщила ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. Всего было изолированно 177 человек, вернувшихся в РФ из этой страны и сопредельных государств.