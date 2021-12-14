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От штурмовавших Капитолий потребовали возместить затраты на охрану здания и лечение

От штурмовавших Капитолий потребовали возместить затраты на охрану здания и лечение
Фото: Brent Stirton/Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор округа Колумбия (США) Карл Расин подал иск к более чем 30 участникам штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января, требуя возмещения миллионов долларов, потраченных городом на защиту от того нападения, сообщает CNN.

В иске, направленном во вторник в федеральный суд Вашингтона, содержится обвинение против 31 члена экстремистских группировок "Бравые парни" (Proud Boys) и "Хранители клятвы" (Oath Keepers) в "заговоре с целью терроризирования округа". При этом их действия охарактеризованы как "скоординированный акт внутреннего терроризма".

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Расин попросить суд признать этих людей ответственными за необходимость финансирования действий столичного полицейского департамента, сотрудников которого пришлось направить к Капитолию. Кроме того, значительные средства были потрачены на лечение пострадавших полицейских.

CNN напоминает, что в дни, последовавшие за нападением, умерли трое полицейских, а более 140 сотрудников полиции получили ранения и травмы.

Это не первый гражданский иск в отношении участников штурма Капитолия 6 января. Ранее несколько членов Конгресса подали иски в отношении лидеров этих двух организаций, а также против экс-президента США Дональда Трампа и его бывшего адвоката Руди Джулиани, обвинив их в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам. Аналогичный иск направили семеро полицейских.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса. В этот же день бывший президент США на митинге в Вашингтоне призвал собравшихся прийти к Капитолию и высказать недовольство "украденными выборами". Демократы и некоторые республиканцы посчитали, что именно слова Трампа убедили демонстрантов штурмовать Капитолий.

Штурм Капитолия

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США Вашингтон

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