От штурмовавших Капитолий потребовали возместить затраты на охрану здания и лечение

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор округа Колумбия (США) Карл Расин подал иск к более чем 30 участникам штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января, требуя возмещения миллионов долларов, потраченных городом на защиту от того нападения, сообщает CNN.

В иске, направленном во вторник в федеральный суд Вашингтона, содержится обвинение против 31 члена экстремистских группировок "Бравые парни" (Proud Boys) и "Хранители клятвы" (Oath Keepers) в "заговоре с целью терроризирования округа". При этом их действия охарактеризованы как "скоординированный акт внутреннего терроризма".

Расин попросить суд признать этих людей ответственными за необходимость финансирования действий столичного полицейского департамента, сотрудников которого пришлось направить к Капитолию. Кроме того, значительные средства были потрачены на лечение пострадавших полицейских.

CNN напоминает, что в дни, последовавшие за нападением, умерли трое полицейских, а более 140 сотрудников полиции получили ранения и травмы.

Это не первый гражданский иск в отношении участников штурма Капитолия 6 января. Ранее несколько членов Конгресса подали иски в отношении лидеров этих двух организаций, а также против экс-президента США Дональда Трампа и его бывшего адвоката Руди Джулиани, обвинив их в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам. Аналогичный иск направили семеро полицейских.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса. В этот же день бывший президент США на митинге в Вашингтоне призвал собравшихся прийти к Капитолию и высказать недовольство "украденными выборами". Демократы и некоторые республиканцы посчитали, что именно слова Трампа убедили демонстрантов штурмовать Капитолий.