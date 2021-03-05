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Конгрессмен из Калифорнии подал в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Член палаты представителей от штата Калифорния Эрик Суолвелл подал иск против экс-президента США Дональда Трампа, его старшего сына и еще нескольких его союзников из-за беспорядков в Капитолии 6 января, сообщает The Hill.

В 65-страничном иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, демократ Суолвелл обвиняет Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего, члена палаты представителей Мо Брукс от штата Алабама и адвоката Руди Джулиани в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении ряда федеральных законов и законов округа Колумбия.

"Ужасные события 6 января стали прямыми и предсказуемыми последствиями незаконных действий ответчиков. Таким образом, ответчики несут ответственность за последовавшие разрушения и за травмы (людей - ИФ)", - отмечается в иске.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Штурм Капитолия

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США Калифорния Эрик Суолвелл Дональд Трамп

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