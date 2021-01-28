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Трех членов организации Oath Keepers обвинили в штурме Капитолия

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Три члена организации Oath Keepers ("Хранители клятвы") обвиняются в заговоре с целью штурма Капитолия в попытке помешать Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года, сообщил Минюст США.

В обвинительном заключении утверждается, что 38-летняя Джессика Мэри Уоткинс, 50-летний Донован Рэй Кроул и 65-летний Томас Колдуэлл еще в ноябре вступили в сговор с целью воспрепятствовать Конгрессу.

По данным следствия, фигуранты общались друг с другом перед 6 января и координировали действия во время атаки на Капитолий.

Максимальное наказание по такому обвинению – 20 лет тюрьмы.

Все трое находятся под арестом. Никто из них пока не признал себя виновным.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, и в результате беспорядков погибли минимум пять человек. В этот же день бывший президент США на митинге в Вашингтоне призвал собравшихся прийти к Капитолию и высказать недовольство "украденными выборами". Демократы и некоторые республиканцы посчитали, что словам Трампа убедили демонстрантов штурмовать Капитолий.

США Капитолий Oath Keepers

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