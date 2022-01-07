Байден и Трамп обменялись упреками в годовщину штурма Капитолия

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в годовщину беспорядков 2021 года в Вашингтоне обвинил в случившемся своего предшественника Дональда Трампа, а тот в ответ - обвинил преемника в попытке отвлечь внимание от серии неудач во внешней и внутренней политике.

"Бывший президент США создал сеть из лжи по поводу выборов 2020 года. Он так поступил, потому что ему важнее не принципы, а власть. Он считает, что его личные интересы важнее интересов страны...Он не может признать, что проиграл", - заявил Байден в ходе выступления.

"Сторонники бывшего президента пытаются переписать историю. Они хотят, чтобы все решили, что в день выборов произошло восстание. Можно ли представить более ужасный способ для того, чтобы посмотреть на события в нашей стране - Америке?", - сказал он.

Байден выразил уверенность, что в ноябре 2020 году честно выиграл на выборах. "Никаких доказательств (того, что результаты выборов сфальсифицированы - ИФ) нет", - добавил президент США.

В свою очередь, Трамп, по сообщению американских СМИ, выпустил заявление, в котором назвал выступление Байдена "политическим театром, призванным отвлечь внимание от того факта, что Байден потерпел полную неудачу на всех фронтах".

"У нашей страны больше нет надежных границ (для борьбы с нелегальными мигрантами - ИФ), контроль на коронавирусом утерян. У нас больше нет энергетической независимости, инфляция все выше. В нашей армии - хаос, а наш выход, точнее - капитуляция, в Афганистане, возможно, стал самым позорным моментом в долгой и выдающейся истории США", - отметил Трамп.

Трамп проиграл выборы Байдену в ноябре 2020 года, однако до сих пор не признал поражения и продолжает утверждать, что его соперник победил лишь благодаря масштабным фальсификациям. Трамп считает, что эти фальсификации устроила Демократическая партия. В судах Трамп не смог доказать свою правоту.

6 января 2021 года конгресс собирался утвердить результаты голосования. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа. Позже конгресс все же утвердил итоги выборов. В настоящее время в Палате представителей работает специальный комитет, задача которого - пролить свет на события января прошлого года.

Тема штурма Капитолия до сих пор активно обсуждается американскими политиками и государственными деятелями. К примеру, в четверг вице-президент США Камала Харрис подверглась критике со стороны республиканцев и части СМИ за то, что сравнила беспорядки в Вашингтоне с нападением Японии на США в Перл-Харборе в 1941 году, а также - с терактами в США 9 сентября 2001 года. Критики вице-президента отметили, что это - несопоставимые вещи, как по влиянию на ход истории, так и по масштабам катастрофы.

Трамп, несмотря на события января 2021 года, остается крайне популярным в Республиканской партии. Наблюдатели не исключают, что он может в 2024 году вновь попытаться стать президентом США. Со своей стороны, Байден заявлял, что в 2024 году попытается добиться переизбрания, если у него не будет серьезных проблем со здоровьем.