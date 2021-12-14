Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский на передовых позициях украинских военных в Донбассе Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Украина благодарна за поддержку Европы и США в противодействии России, но коллективных усилий пока недостаточно, чтобы вернуть Россию к переговорам по урегулированию в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте украинского лидера, говорится, что даже с учетом перспектив введения США новых экономических санкций против РФ ситуация с безопасностью на украинских границах не улучшилась.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации - в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы "не отдадут свою свободу никогда" и будут защищать свою землю и людей "в любых обстоятельствах и от любых посягательств" и что Украина готова к любым сценариям развития конфликта с Россией. Однако, по его словам, этого нельзя сказать обо всех европейских странах. В частности, напомнил Зеленский, Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем на Украину.