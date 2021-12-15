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Турция отпустила домой двух россиян с танкера, столкнувшегося с рыболовным судном

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Турецкий суд спустя год и 11 месяцев следствия не нашел состава преступления в действиях старпома и боцмана российского танкера-химовоза "Глард-2", в январе 2020 года столкнувшегося с турецким рыболовецким судном. Капитан все еще остается в Стамбуле. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" капитан танкера (владельцем является ООО "Самаратрансшиппинг") Александр Кудряшов.

"На прошедшем заседании решение суда было в нашу пользу. Со старпома и боцмана сняли судебное преследование и отпустили. По мне решение будет принято 21 декабря",- сказал Кудряшов.

10 января 2020 года у берегов Турции столкнулись российский танкер-химовоз "Глард-2" и турецкое рыболовецкое судно. Танкер перевозил подсолнечное масло из Ростова-на-Дону в Измир. В результате столкновения три человека из шести находившихся на борту рыболовецкого судна пропали без вести. Судно затонуло. Экипаж и корпус танкера не пострадали.

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ООО "Самаратрансшиппинг" отмечало, что рыболовецкая лодка шла с нарушением международных правил предотвращения столкновения судов – без опознавательных знаков и ходовых огней.

Следствие большую часть вины возлагало на рыбаков.

Состав команды танкера был обновлен, 24 января он отправился по маршруту. При этом капитан, старпом и боцман, несшие вахту в момент столкновения двух судов, остались в Стамбуле до окончания разбирательства. В процессе судебных тяжб в Турции началась пандемия и суды временно прекратили свою работу. Весной 2021 года в отношении капитана рыболовного судна было возбуждено уголовное дело. Членов экипажа суд перевел в статус свидетелей.

Время ожидания очередных судебных заседаний доходило до 6 месяцев. Владелец танкера ранее сообщал, что от имени моряков были обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в консульство РФ в Турции и другие ведомства с просьбой о депортации моряков на родину, однако действий не последовало.

ООО "Самаратрансшиппинг" зарегистрировано в 2013 году. Компания осуществляет речные и морские перевозки наливных грузов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО является глава компании Вячеслав Нигматулин.

"Самаратрансшиппинг" является бербоутным владельцем судов "Глард-1", "Глард-2" и "Глард-3". Судно "Глард-2" построено в 2014 году.

Турция РФ

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